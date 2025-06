15-Jähriger stirbt in Pleinfeld durch Stichverletzungen

Pleinfeld: In Mittelfranken ist ein Jugendlicher bei einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen erstochen worden. Nach Angaben der Polizei waren gestern Abend am Bahnhof Ramsberg am Großen Brombachsee zwei Gruppen aneinandergeraten. Dabei soll eine 19-Jährige ein Messer gezogen und auf einen 15-Jährigen eingestochen haben. Die mutmaßliche Täterin flüchtete, konnte aber wenig später festgenommen werden. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Mordkommission Ansbach hat die Ermittlungen übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 06:00 Uhr