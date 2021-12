15-Jähriger nach Attacke an US-Schule wegen Terrorismus und Mordes angeklagt

Nachrichtenarchiv - 02.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach der Schusswaffenattacke mit vier Toten an einer US-Schule ist der 15-jährige Angreifer wegen Terrorismus und Mordes angeklagt worden. Dem Teenager werden zudem Körperverletzung mit Tötungsabsicht in sieben Fällen und Verstöße gegen das Waffenrecht zur Last gelegt, wie die zuständige Staatsanwältin mitteilte. Dem Schüler einer High School in Oxford im Bundesstaat Michigan soll nach dem Erwachsenenstrafrecht der Prozess gemacht werden. Ihm droht lebenslange Haft. Zuletzt war ein 17 Jahre alter Schüler seinen schweren Verletzungen erlegen. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf vier. Sechs weitere Menschen wurden verletzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.12.2021 01:00 Uhr