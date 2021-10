15-Jähriger löst mit Lego-Waffe Polizei-Großeinsatz in Lindau aus

Automobilclub geht gegen Pop-up-Radwege in München vor

München: Der Automobilclub "Mobil in Deutschland" geht gerichtlich gegen die Umwandlung von Pop-Up-Radwegen in dauerhafte Fahrradstrecken in München vor. Am 27. Oktober kommt es dem Verein zufolge zur Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht München. Die Stadt hatte 2020 einzelne Spuren großer Straßen zu temporären Radwegen umgewidmet. Im März wurde beschlossen, einige Strecken dauerhaft für Radler zu reservieren. Mobil in Deutschland wertet das als Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Pop-Up-Radwege hätten Tausende Autofahrer in den Stau gezwungen, begründete der Verein seine Klage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2021 11:00 Uhr