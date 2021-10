14jährige Münchner Schülerin wurde offenbar im Schlaf erstochen

Nachrichtenarchiv - 25.10.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das 14-jährige Mädchen in Bogenhausen ist offenbar im Schlaf getötet worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus und vom Mordmerkmal der Heimtücke. Die Schülerin sei zwischen vier und sechs Uhr morgens durch einen einzigen Stich in die Brust ermordet worden. Unter Mordverdacht steht ein 17-Jähriger, mit dem das Opfer seit Monaten eng befreundet war und der in der Tatnacht auch in seinem Zimmer übernachtet hatte. Er wurde heute morgen festgenommen. Er stammt aus dem Landkreis München und ist bislang strafrechtlich nicht auffällig gewesen. Laut Münchner Mordkommission ist es noch zu früh, um etwas über das Motiv der Tat zu sagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 18:00 Uhr