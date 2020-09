14 von 27 EU-Staaten gelten teilweise als Risikogebiete

Das Wetter in Bayern: in der Nacht teils kräftige Regenfälle, Tiefstwerte bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet kräftige Regenfälle, anfangs örtlich mit Gewittern. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Für die Allgäuger Alpen gilt eine Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen. In den kommenden Tagen bei lebhaften Winden zeitweise, teils länger anhaltender Regen; morgen in Unterfranken weitgehend trocken mit kurzen freundlichen Abschnitten. Trocken auch am Sonntag in Teilen Südbayerns. Höchstwerte morgen 10 bis 15, am Wochenende 5 bis 12 Grad. In der Nacht Tiefstwerte 8 bis 1 Grad;

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2020 20:00 Uhr