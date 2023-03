14 von 16 Bundesländer erleichtern Schülern nochmals Abschlussprüfungen

Kurzmeldung ein/ausklappen Kretschmann mahnt zu Realismus bei neuen Vorgaben für Heizungen

Stuttgart: Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, hat sich gegen überzogene Vorgaben beim Einbau neuer Heizungen ausgesprochen. Im SWR sagte er, man könne von Bauherren nichts verlangen, was nicht umsetzbar sei. Konkret bezieht Kretschmann sich dabei auf den Einbau von Wärmepumpen. Hier fehle es an Geräten aber auch an geeignetem Fachpersonal. Ohne Handwerker könne man keine Heizung einbauen. Das müsse auch in einem Gesetz berücksichtigt werden. Das vom Grünen-Politiker Robert Habeck geführte Wirtschaftsministerium hatte in dieser Woche einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, nach dem ab dem kommenden Jahr neu eingebaute Heizungen in Neu- wie auch Altbauten zu mindestens zwei Drittel mit Erneuerbaren Energien betrieben werden müssten. Das liefe bei neuen Heizugen auf ein Verbot von Gas und Öl hinaus.

