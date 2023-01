14 Menschen sterben bei russischem Angriff auf Wohnhaus in Dnipro

Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 07:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dnipro: Bei neuerlichen Angriffen der russischen Armee sind nach ukrainischen Angaben mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Getroffen wurde ein Hochhaus in der ostukrainischen Stadt Dnipro. Nach Angaben des Gouverneurs wurden zudem mehr als 60 Menschen verletzt. In den meisten ukrainischen Regionen kam es nach der neuen Angriffswelle zu Notabschaltungen des Stromnetzes - unter anderem in den Regionen Charkiw und Lwiw sei die Lage kompliziert, heißt es. Präsident Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, die ukrainische Armee habe gestern mehr als 20 von insgesamt 30 russischen Raketen abgeschossen. Der russische Terror, so Slenskyj, könne aber nur auf dem Schlachtfeld gestoppt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2023 07:30 Uhr