14 Menschen aus Seilbahn im Berchtesgadener Land gerettet

Schneizlreuth: In einer spektakulären Aktion sind im Berchtesgadener Land 14 Männer gerettet worden, die in einer defekten Seilbahn festsaßen. Beteiligt waren verschiedene Bergwachten, Bundeswehrsoldaten und die Besatzungen von drei Hubschraubern. Innerhalb von etwa sechs Stunden gelang es, die Männer rund 170 Meter abzuseilen. Dann wurden sie mit den Helikoptern per Winde aufgenommen und ausgeflogen. Wie die Bundeswehr jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits vorgestern. Die Seilbahn führt von Oberjettenberg auf die Reiteralpe. Sie ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern wird vor allem von der Bundeswehr genutzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2024 18:45 Uhr