14 Jugendliche in Uganda bei Gottesdienst von Blitz getötet

Kampala: In einem Flüchtlingslager in Uganda sind 14 Menschen durch Blitzeinschlag getötet worden. Nach Angaben der Polizei geschah das Unglück während eines Gottesdienstes, der in einem Behelfsbau aus Metall abgehalten wurde. Die meisten Opfer sind demnach Kinder und Jugendliche aus dem benachbarten Südsudan. In dem Flüchtlingslager leben rund 80.000 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 19:00 Uhr