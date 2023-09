14-Jähriger wird in Lohr am Main tot bei Schule aufgefunden

Lohr am Main: Eine Gewalttat erschüttert die Region im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Ein 14-jähriger Junge ist in Lohr am Main offenbar von einem anderen Jugendlichen getötet worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der den Ermittlern zufolge unter 16 Jahre alt und Deutscher ist. Er soll im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen gestern Nachmittag in einer Grünanlage unmittelbar neben einem Schulzentrum. Den Hinweis hatte die Polizei von einem weiteren Jugendlichen erhalten. Dieser hatte angegeben, dass ein Freund von ihm einen Jungen getötet habe. Das Opfer wies laut Polizei äußere Verletzungen auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 09:00 Uhr