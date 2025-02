14-Jähriger bei Messerangriff im österreichischen Villach getötet

Villach: In der österreichischen Stadt hat es einen tödlichen Messerangriff gegeben. Wie die Polizei im Bundesland Kärnten mitteilte, ereignete sich die Gewalttat am Nachmittag nahe dem Hauptplatz. Dabei soll ein syrischer Geflüchteter auf mehrere Passanten eingestochen haben. Ein 14-Jähriger kam dabei ums Leben, fünf weitere Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Der 23-jährige Angreifer hatte eine Aufenthaltsberechtigung. Er konnte nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Kärnten hat gemeinsam mit Kriminalbeamten die Ermittlungen übernommen. Die Attacke hat die auch in Österreich laufende Migrationsdebatte weiter angeheizt. Der Chef der regierenden ÖVP, Stocker, sagte, man müsse politisch alle Hebel in Bewegung setzen, dass solche Horrortaten in Zukunft verhindert würden. Der Vorsitzende der rechten FPÖ, Kickl, sprach von einem "Systemversagen erster Güte".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 01:00 Uhr