14-Jährige stirbt nach Angriff auf Schulweg nahe Ulm

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Illerkirchberg: Nach einem Angriff auf zwei Schülerinnen bei Ulm heute Morgen ist eines der Mädchen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam die 14-Jährige zunächst in ein Krankenhaus, erlag später aber ihren Verletzungen. Auch ihre 13-jährige Begleiterin wurde in eine Klinik gebracht. Ein Mann hatte die beiden am Morgen auf dem Schulweg attackiert und schwer verletzt. Er und zwei weitere Menschen wurden festgenommen. Über die Hintergründe der Tat gibt es bisher keine Informationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 16:00 Uhr