130 Ukrainer kommen bei Gefangenen-Austausch frei

Kiew: Rund um das orthodoxe Osterfest sind insgesamt 130 ukrainische Soldaten aus russischer Kriegsgefangenenschaft freigelassen worden. Das teilte der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Jermak, auf Telegram mit. Er sprach von einem großen Oster-Gefangenen-Austausch und postete Fotos von Männern mit der ukrainischen Flagge. Der Austausch sei bereits in den vergangenen Tagen in mehreren Etappen erfolgt. Von russischer Seite gibt es bislang keine Bestätigung. Unterdessen gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Im Gebiet Saporischschja kam es der dortigen Militärverwaltung zufolge zu einem massiven Angriff.

