13 Seeleute werden nach Frachteruntergang bei Lesbos vermisst

Athen: Vor der griechischen Insel Lesbos ist ein Frachtschiff gesunken. 13 Seeleute werden vermisst. Ein Besatzungsmitglied konnte von der Küstenwache gerettet werden. Auch vorbeifahrende Schiffe und eine Fregatte der Marine beteiligten sich an der Rettungsaktion. Der Frachter hatte in der Nacht ein Notsignal gesendet. Laut Küstenwache gab es ein mechanisches Problem. Zu der Zeit tobte in der Ägäis ein schwerer Sturm. Das Schiff sollte Salz von Ägypten in die Türkei bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 13:00 Uhr