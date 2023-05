13 Menschen sterben bei Überschwemmungen in Norditalien

Kurzmeldung ein/ausklappen Luftalarm in der gesamten Ukraine ausgerufen

Kiew: In der gesamten Ukraine wurde in den frühen Morgenstunden Fliegeralarm ausgerufen. In einigen Gebieten soll es zu Explosionen gekommen sein. Aus Kiew heißt es, Flugabwehrsysteme seien in mehreren Regionen im Einsatz. Laut ukrainischem Militär sind russische Flugzeuge in der Luft und es besteht die Gefahr, dass alle Regionen mit Hyperschallraketen beschossen werden könnten. Auch könne es in den zentralen Regionen des Landes zu Drohnenangriffen kommen, so die Warnung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2023 03:00 Uhr