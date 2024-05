13 Leichtverletzte bei Busunfall mit LKW

München: Beim Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Lastwagen sind heute Früh zwölf Schulkinder und eine Betreuerin verletzt worden. Laut Polizei scherte der LKW auf der Autobahn 94 in München nach links auf die Fahrspur aus, auf der der Bus unterwegs war. Dabei rammte der Sattelzug den Bus vorne rechts. An Bord waren 47 Grundschulkinder und vier Betreuer aus dem Landkreis Mühldorf am Inn. Sie waren auf dem Weg zu einem Schulausflug. Drei Verletzte mussten demnach in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 17:00 Uhr