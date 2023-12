13-Jähriger wird durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Rottenburg am Neckar: Im baden-württembergischen Landkreis Tübingen hat ein 13-Jähriger beim Anzünden von gestohlenem Feuerwerk schwere Gesichts-Verletzungen erlitten. Er liegt im Krankenhaus. Die Feuerwerksbatterie hatte sein 16 Jahre alter Freund in einem Rottenburger Supermarkt auseinandergebaut und einzelne Hülsen daraus geklaut. - An der deutsch-tschechischen Grenze haben Polizisten etwa 23 Kilo Feuerwerkskörper und mehrere illegale Waffen beschlagnahmt. Die Beamten ermitteln wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz. -

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 15:00 Uhr