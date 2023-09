13-Jähriger klettert auf Zugwaggon und stirbt an Stromschlag

Ettlingen: Ein 13-Jähriger ist am Bahnhof in Ettlingen in Baden-Württemberg auf einen abgestellten Zugwaggon geklettert und durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach war der Junge gestern mit einem Freund auf den Waggon gestiegen und hatte dann versucht, auf den nächsten Zugteil zu springen. Durch einen Lichtbogen an der Oberleitung erlitt der Junge einen Stromschlag und starb noch vor Ort. Der 14-jährige Freund wurde nicht verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 14:00 Uhr