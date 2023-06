13-Jährige stirbt nach Einnahme von Ecstasy

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Wolken mit sonnigen Abschnitten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, in den fränkischen Mittelgebirgen vereinzelt Schauer. In Böen lebhafter Wind bei 20 bis 25 Grad. In der Nacht von Norden her gebietsweise Regen, später trocken. Tiefstwerte 15 bis 9 Grad. Morgen ein Mix aus Sonne und Wolken, anfangs im Süden Regen. Donnerstag überwiegend sonnig, am Freitag Regen und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 29 Grad.

