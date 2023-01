13-Jährige aus der Oberpfalz planten offenbar Amoklauf

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neustadt an der Waldnaab: Nach der gestrigen Einweisung von zwei 13-Jährigen in eine psychiatrische Klinik hat die Polizei weitere Informationen mitgeteilt. Demnach wollten die beiden Buben mit einer selbstgebauten Bombe einen Amoklauf verüben. Nach BR-Informationen hatten sie auch schon einen konkreten Ort dafür ausgewählt. Wo der Amoklauf geplant war, teilte die Polizei aber nicht mit. Gestern hatten die Ermittler im östlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab zugegriffen: Bei drei Hausdurchsuchungen beschlagnahmten sie unter anderem Sprengstoff. Die Buben kamen in eine Jugendpsychiatrie und werden dort auf richterliche Anweisung vorerst bleiben. Die 13-Jährigen sollen sich in Online-Chatgruppen über die Durchführung von Attentaten informiert und mit anderen Usern ausgetauscht haben. So kamen ihnen Cyber-Ermittler auf die Spur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 15:00 Uhr