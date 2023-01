13-Jährige aus der Oberpfalz planten Bombenanschlag

Kurzmeldung ein/ausklappen Klimaaktivisten besetzen Gleise und Zufahrtsstraßen in NRW

Neurath: Klima-Aktivisten haben an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen ihre Proteste gegen den Braunkohleabbau fortgesetzt. Dabei blockierten sie Zufahrtsstraßen und Bahngleise. In der Nähe des abgesperrten Dorfs Lützerath ist nach Angaben des Energiekonzerns RWE ein Mann in den Tagebau eingedrungen. Die Polizei musste nach eigenen Angaben außerdem mehrere Demonstranten von der Abbruchkante wegtragen. Wie ein Sprecher bestätigte, wurde auch Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg vorübergehend in Gewahrsam genommen. Im Tagebau Inden besetzten zahlreiche Menschen vorübergehend einen Schaufelradbagger. RWE kündigte Strafanzeige gegen die Beteiligten an. In Düsseldorf klebten sich Mitglieder der Gruppe "Extinction Rebellion" am NRW-Innenministerium fest. Die Gruppen "Fridays for Future" und "Letzte Generation" hatten zuvor zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2023 21:15 Uhr