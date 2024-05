13 Außenminister warnen Israel vor Militäroffensive in Rafah

London: Die Außenminister von 13 Staaten haben Israel in einem gemeinsamen Brief vor einer Militäroffensive in Rafah gewarnt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, haben Vertreter aller G7-Staaten mit Ausnahme der USA das Dokument unterzeichnet. Beteiligt haben sich zudem etwa die Außenminister Australiens, Südkoreas und Finnlands. Sie verweisen auf die katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung bei einer Offensive in Rafah. Außerdem verlangen sie von Israel, alle Grenzübergänge zum Gazastreifen für Hilfslieferungen zu öffnen. Die Mitgliedstaaten der Arabischen Liga fordern inzwischen, eine UN-Friedensmission im Gazastreifen und im Westjordanland einzusetzen. Der UN-Sicherheitsrat, der über solche Einsätze entscheidet, müsse Verantwortung übernehmen, heißt es in der Abschlusserklärung eines Treffens der Liga in Bahrain.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 06:00 Uhr