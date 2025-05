1215 kompakt NEU 1 2 3

Bundeswehrverband fordert mehr Soldaten: Verbandschef Wüstner sagte, mit Blick auf den Nato-Gipfel, künftig solle die Truppe auf 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten anwachsen. Nach Ansicht Wüstners ist dafür unter Umständen eine Rückkehr zur Wehrpflicht nötig. Es müsse von einem freiwilligen Dienst auf Wehrpflicht umgeschaltet werden können, sagte Wüstner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lötschental hofft auf glimpflichen Verlauf der Naturkatastrophe: Nach dem Gletscherrutsch im schweizerischen Wallis bahnt sich das Wasser eines durch die Geröllmassen zurückgestauten Flusses offenbar langsam seinen Weg. Bislang wurde befürchtet, dass sich der zurückgestaute See plötzlich das Tal hinunter ergießen könnte. Laut dem Kantonsgeologen des Wallis sinkt das Risiko dieses Katastrophenszenarios aber, wenn das Wasser weiter langsam abfliesst. Die Alarmbereitschaft dürfe aber nicht nachlassen. Klimawandel lässt Zahl extrem heißer Tage steigen: In den vergangenen zwölf Monaten war die Hälfte der 50 Hitzetage hierzulande auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen. Das haben internationale Wissenschaftler aus Klimadaten errechnet. Insgesamt hat der Klimawandel die Zahl der Hitzetage für die halbe Menschheit um 30 erhöht. Macron fordert härtere europäische Haltung gegen Israel: Sollte sich die Situation im Gazastreifen nicht bald bessern, müssten Sanktionen verhängt werden, erklärte der französische Präsident bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur. Einen Palästinenser-Staat nannte Macron eine politische Notwendigkeit. Landwirte warten auf Entschädigungszahlungen: Ein Jahr nach dem Hochwasser an der Donau und ihren Nebenflüssen sind noch längst nicht alle Anträge abgearbeitet. Über 150 Fälle sind laut Amt für Landwirtschaft im schwäbischen Wertingen noch offen. Insgesamt wurden in Schwaben bisher 9,3 Millionen Euro aus dem Hilfsprogramm ausgezahlt. Das Wetter in Bayern: In Schwaben und Teilen Oberbayerns sonnig, sonst Sonne und Wolken bei 21 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2025 12:15 Uhr