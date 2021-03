12.000 Beschäftigte beteiligen sich an Metaller-Warnstreiks in Bayern

Nachrichtenarchiv - 11.03.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft Bilanz zum bisher größten Warnstreiktag gezogen: In ganz Bayern haben sich demnach rund 12.000 Beschäftigte aus 55 Betrieben beteiligt. Allein in Nürnberg hätten 7.500 Mitarbeitende ihre Arbeit zwei Stunden früher beendet, so die IG Metall. Für die Mitarbeitenden im Homeoffice hatte die Gewerkschaft angeregt, in einer Abwesenheitsnotiz auf den Warnstreik hinzuweisen. Die Arbeitgeber bezeichneten Warnstreiks als standortgefährdend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 19:00 Uhr