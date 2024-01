1200 Bauern demonstrieren in Hammelburg gegen Agrarpolitik

Hammelburg: In der unterfränkischen Kleinstadt im Landkreis Bad Kissingen haben Landwirte am Abend den Verkehr durch eine Demonstration blockiert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 1.200 Menschen mit etwa 600 Traktoren. Zeitweise habe sich der Verkehr bis auf die A7 zurückgestaut. Die Protestaktion richtete sich gegen die von der Bundesregierung geplante Abschaffung von Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Dazu aufgerufen hatten der Bayerische Bauernverband und der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern". Bisher tanken Landwirte Dieselkraftstoff, der niedriger besteuert ist als an einer herkömmlichen Zapfsäule.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 08:00 Uhr