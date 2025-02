12 Verletzte durch Pfefferspray in Ingolstädter Disco

Ingolstadt: In einer Diskothek in der Innenstadt hat ein Gast bei einem Streit Pfefferspray eingesetzt und dabei mehreren Menschen verletzt. Die Polizei in Ingolstadt sprach von leichten Verletzungen von geröteten Augen bis zu gereizten Atemwegen. Rettungskräft brachten drei Menschen ins Krankenhaus. Nach dem Pfefferspray-Einsatz wurde die Disco mit rund 200 Gästen geräumt. Der Täter konnte entkommen, die Polizei sucht nach ihm und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

