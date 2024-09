12 Menschen sterben bei Bootsunglück im Ärmelkanal

Paris: Bei der Überfahrt Richtung Großbritannien ist im Ärmelkanal ein Flüchtlingsboot gekentert. Mindestens 12 Menschen ertranken. Das hat der französische Innenminister Darmanin mitgeteilt, der an den Schauplatz bei Boulogne-sur-Mer geeilt war. Alle Migranten an Bord seien ins Wasser gestürzt, als ihr Boot auseinanderbrach. Die Rettungsaktion dauert an, zahlreiche Schiffe und Hubschrauber sind im Einsatz. Bisher konnten 65 Menschen lebend gefunden werden, einige sollen in kritischem Zustand sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 22:00 Uhr