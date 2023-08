117 Millionen aus Lottojackpot gehen nach Hamburg

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Unbeständig, gebietsweise Starkregen, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Bodensee und in Franken Sonne, Wolken und vereinzelt Schauer. Sonst überwiegend bewölkt und vom Alpenrand bis Niederbayern viel Regen. Der Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad. In der Nacht teils bewölkt, teils klar bei Tiefstwerten um 12 Grad. Morgen und am Montag Wolken, Regen und viel Wind. Am Dienstag nur noch vereinzelt Schauer. Tageshöchstwerte erst bis 19, am Dienstag bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2023 06:00 Uhr