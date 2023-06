110 Millionen Menschen aus Heimat vertrieben

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnstreiks im Handel und Protesttag bei Apotheken

München: Bayerische Apotheker protestieren für mehr Geld. 2.500 von 2.900 Apotheken im Freistaat beteiligen sich an einem bundesweiten Protesttag und bleiben heute geschlossen. Der Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbands, Hubmann, sagte im BR, man wehre sich gegen das Kaputtsparen des Gesundheitswesens. Die Honorare in der Branche seien seit 20 Jahren praktisch unverändert, was wiederum zu Personalnot führe, da die Mitarbeiter abwanderten. Nach zwei ergebnislosen Tarifverhandlungen legen auch Beschäftigte im bayerischen Einzel- und Großhandel erneut an mehreren Standorten ihre Arbeit nieder. Um 10 Uhr ist in Nürnberg eine Kundgebung geplant. Der Tarifstreit in der bayerischen Milchwirtschaft ist unterdessen beigelegt. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG, steigen die Löhne für die rund 19.000 Beschäftigten in den Molkereien um monatlich 310 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 08:00 Uhr