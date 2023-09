11-Jähriger soll Mädchen im Kinderheim Wunsiedel getötet haben

Wunsiedel: Fünf Monate nach der Tötung eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim in Oberfranken sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 25-Jährigen wegen Vergewaltigung erhoben. Am Tod des Mädchens soll der Mann jedoch nicht schuld sein. Nach Erkenntnissen der Ermittler ist dafür ein elf Jahre alter Junge verantwortlich, der ebenfalls in dem Heim lebte. Er kann aber wegen seines Alters dafür nicht bestraft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 10:00 Uhr