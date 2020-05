11 Corona-Fälle nach Restaurantbesuch in Niedersachsen

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leer: Im niedersächsischen Landkreis Leer sind inzwischen elf Menschen in Zusammenhang mit einem Restaurantbesuch mit Corona infiziert. Für rund 70 Kontaktpersonen ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne an. Ausgangspunkt der Infektionen war eine Veranstaltung zur Eröffnung eines Restaurants. - Einen weiteren Infektionsschwerpunkt gibt es mit mehr als 40 Fällen in Hessen. Dort handelt es sich um Besucher eines Gottesdienstes in einer Baptisten-Kirche in Frankfurt am Main.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 02:00 Uhr