100.000 Menschen flohen nach UN-Angaben aus Haitis Hauptstadt

New York: Die Internationale Organisation für Migration hat vor einer humanitären Katastrophe in Haiti gewarnt. Innerhalb eines Monats seien fast 100.000 Menschen vor der Bandengewalt aus der Hauptstadt Port-au-Prince geflohen, teilte die UN-Organisation mit. Die meisten hätten in den südlichen Provinzen Zuflucht gesucht, die mit der Versorgung der Menschen überfordert seien. Kriminelle Banden kontrollieren weite Teile des Landes und rund 80 Prozent der Hauptstadt. Seit Beginn des Jahres wurden laut UN-Angaben mehr als 1.500 Menschen getötet und über 800 verletzt. Ministerpräsident Henry sah sich deshalb im März zum Rücktritt gezwungen.

