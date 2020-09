10.000 Menschen warteten auf Corona-Testergebnisse von Flughäfen

Nachrichtenarchiv - 04.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Von den neuen Problemen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen sind mindestens 10-tausend Personen betroffen. Das hat das Gesundheitsministerium dem BR bestätigt. Rückkehrer an den bayerischen Flughäfen mussten demnach deutlich länger als 48 Stunden auf ihr Ergebnis warten. Als Grund wurde ein EDV-Problem beim Dienstleister Ecolog genannte. Das Problem soll dem Gesundheitsministerium zufolge nun behoben und die meisten Betroffenen inzwischen informiert worden sein. Die Landtags-Grünen haben nach den neuen Pannen die Einsetzung einer Corona-Kommission gefordert. Deren Vorsitzende Schulze sagte, Ministerpräsident Söders Corona-Test-Debakel gehe jetzt in die zweite Runde. Der bayerische SPD-Generalsekretär Grötsch machte Gesundheitsministerin Huml verantwortlich und nannte es höchst unverantwortlich, an ihr als Ministerin festzuhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2020 15:00 Uhr