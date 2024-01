10.000 Landwirte werden zur Großdemo in Berlin erwartet

Berlin: Zum Abschluss ihrer Protestwoche haben die deutschen Landwirtschaftsverbände zu einer Großdemonstration in Berlin aufgerufen. Erwartet werden rund 10.000 Teilnehmer, die mit Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen anreisen. Manche Landwirte sind schon seit Samstag mit ihren Traktoren und Schleppern auf der Straße des 17. Juni in der Nähe des Brandenburger Tores - und verbrachten dort auch die Nächte. Auf der Kundgebung, die am späten Vormittag beginnt, will auch Bundesfinanzminister Lindner sprechen. Die Bauern haben zwar schon erreicht, dass es bei der Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge bleibt, sie wollen aber, dass die Koalition auch ihren Beschluss zurücknimmt, die Vergünstigungen beim Agrardiesel abzubauen. Bisher bleibt die Ampel-Koalition bei ihrer Linie, machte aber deutlich, sie wolle die Bauern dafür beim Strukturwandel stärker unterstützen - zum Beispiel beim Umbau der Tierhaltung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 07:00 Uhr