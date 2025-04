10.000 demonstrieren in Oldenburg für getöteten 21-Jährigen

Oldenburg: In der niedersächsischen Stadt haben rund 10.000 Menschen Aufklärung der tödlichen Polizeischüsse auf einen 21-Jährigen gefordert. Auch in Berlin, Hannover, Braunschweig, München und Wien gab es Demonstrationen. In der bayerischen Landeshauptstadt kamen nach Polizeiangaben 300 Menschen friedlich zu einem Protest gegen Polizeigewalt auf den Odeonsplatz. Der junge Mann war in der Nacht zu Ostersonntag durch mehrere Schüsse eines Polizisten getötet worden. Laut Obduktionsbericht trafen ihn mehrere Kugeln von hinten. Die genauen Umstände sind noch unklar.

