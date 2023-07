100 Wale überleben Strandung in Australien nicht

Meldungsarchiv - 27.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Perth: Die letzten von rund 100 an der Südwestküste Australiens gestrandeten Grindwale sind eingeschläfert worden. Hunderte von Rettungskräften, unter ihnen 250 Freiwillige, hatten es nicht geschafft, die 45 Tiere dazu zu bringen, weit genug ins offene Meer hinaus zu schwimmen. Die Wale seien wieder in seichtes Gewässer zurückgekehrt, teilte der Park- und Wildtierdienst mit. Daher habe man die Entscheidung treffen müssen, die noch übrigen Wale einzuschläfern, um zu vermeiden, dass sie länger leiden. Die Gruppe Wale steckte seit Dienstag auf dem Cheynes Beach fest. 52 der Wale verendeten trotz des Rettungseinsatzes direkt am Strand.

