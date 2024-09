100 Mitarbeiter werden in Wunsiedel aus brennendem Firmengelände gerettet

Wunsiedel: In der oberfränkischen Kreisstadt ist am frühen Morgen auf einem riesigen Firmengelände ein Großbrand ausgebrochen. Mindestens 100 Mitarbeiter mussten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand. Die betroffene Firma soll Elektrotechnik-Bausteile herstellen. Polizei und Feuerwehr warnen Anwohner vor möglichen giftigen Dämpfen, da mehrere Tonnen Kunstharz in Brand geraten sind. Sie sollen deshalb Türen und Fenster geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimanalagen ausschalten. Ein Bürgertelefon wurde eingerichtet. Weil der Brandort gleich an den Bahngleisen liegt, bleibt der Zugverkehr in Wunsiedel vorerst eingestellt. Für die Schulen wurde eine Betreuung nach Schulschluss eingerichtet. Das Landratsamt hat den Katastrophenfall ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 12:00 Uhr