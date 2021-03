100 Millionen Menschen in den USA sind gegen Covid-19 geimpft

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA sind nach Behördenangaben jetzt 100 Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft. Das US-Gesundheitswesen hat die Zielvorgabe von Präsident Biden, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Menschen zu impfen, damit wesentlich schneller erreicht als geplant. Möglich wurde das durch eine enorme Steigerung des täglichen Impfpensums von einer Million Injektionen im Januar auf inzwischen 2,5 Millionen. Biden spornte nun dazu an, bis zu seinem 100. Tag im Amt Ende April 200 Millionen Impfungen zur erreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 23:00 Uhr