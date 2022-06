100-Milliarden-Sondervermögen sorgt erneut für Unstimmigkeiten

Nachrichtenarchiv - 01.06.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen sorgt offenbar erneut für Unstimmigkeiten zwischen der Ampelkoalition und der Union. In den Ausschüssen für Verteidigung und Haushalt, die sich am Morgen mit dem Wirtschaftsplan für das Sondervermögen befasst haben, hat die Union eine Entscheidung blockiert. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hahn, nannte als Grund, dass die Beschaffungsliste für die Bundeswehr erst gestern Nachmittag vorgelegt worden sei. Der CDU-Politiker Otte kritisierte, dass darin das Verhältnis zwischen den einzelnen Etats unausgeglichen sei. Die Liste liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor, demnach sind knapp 41 Milliarden Euro allein für die Luftwaffe eingeplant, das Heer soll 16,6 Milliarden Euro bekommen. Am frühen Abend ist eine erneute Abstimmung vorgesehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2022 11:45 Uhr