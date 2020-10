100-m-Weltmeister Coleman wird für zwei Jahre gesperrt

Vor morgigem Corona-Gipfel zeichnen sich schärfere Regeln ab

Berlin: Vor dem morgigen Corona-Gipfel von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten zeichnen sich weitere Kontaktbeschränkungen ab. Schleswig-Holstein kündigte bereits eine Obergrenze von 10 Teilnehmern für Treffen jeglicher Art an. Das Land Berlin will bei Messen und Sportveranstaltungen in Innenräumen nur noch 300 Besucher zulassen und die Sperrstunde in Wirtshäusern verlängern. Der stellvertretende CDU-Chef und Innenminister Baden-Württembergs, Strobl, plädierte in einem Interview dafür, eine Woche lang - so wörtlich - "alles dichtzumachen" - auch Schulen. Die Mehrheit der Spitzenpolitiker, darunter Bayerns Ministerpräsident Söder, sind aber dafür, Schulen und Kitas so lange wie möglich offen zu halten. Da das Robert-Koch-Institut heute wieder mehr als 11.000 Infektionen gemeldet hatte, scheint der Handlungsdruck groß. Hessens Regierungschef Bouffier sagte der morgigen FAZ wörtlich: "Wir werden für Deutschland einiges beschließen, was wehtut und nicht schön ist."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 21:00 Uhr