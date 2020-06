10 weitere Corona-Fälle in Regensburger Asyl-Unterkünften

Großdemos in Bayern gegen Rassismus und Polizeigewalt

München: In zahlreichen deutschen Städten haben am Nachmittag zigtausende Menschen friedlich gegen Rassismus und Polizeiwillkür demonstriert. Allein auf dem Münchner Königsplatz wurden nach offiziellen Angaben etwa 20.000 Teilnehmer gezählt, obwohl die Veranstaltung nur für 500 genehmigt war. Laut Polizei wurden dabei die Abstandsregeln nicht eingehalten. Immer wieder riefen die Demonstranten "Black lives matter", also "schwarze Leben zählen", aus Protest gegen die Tötung des US-Amerikaners George Floyd. Auch in Nürnberg und Augsburg nahmen Tausende an stillen Demonstrationen teil. Weit über 10.000 waren es nach Schätzungen in Berlin, die für Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit auf die Straße gingen. Auch in Hamburg, Köln, Frankfurt und Stuttgart fanden friedliche Proteste statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2020 17:45 Uhr