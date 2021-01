10 Neugeborene sterben bei Feuer in Indien

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neu Delhi: Bei einem Brand in einem staatlichen Krankenhaus sind im westindischen Bundesstaat Maharashtra zehn Neugeborene ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben befanden sie sich auf einer Station für kranke Neugeborene, als das Feuer in den frühen Morgenstunden ausbrach. Sieben von ihnen seien an Rauchvergiftung gestorben und drei an Verbrennungen, hieß es vom zuständigen Gesundheitsminister. Nur sieben Babys konnten vom Personal gerettet werden. Die Regierung ordnete eine Untersuchung an. Möglicherweise gab es einen Kurzschluss in einem der Inkubatoren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.01.2021 09:15 Uhr