10. Jahrestag: Duisburg gedenkt der Opfer der Loveparade-Katastrophe

25.07.2020 00:00 Uhr

Duisburg: Zehn Jahre nach der Loveparade-Katastrophe ist der 21 Opfer gedacht worden. Der Duisburger Oberbürgermeister Link sagte bei der öffentlichen Gedenkstunde am Mahnmal, es sei die größte Katastrophe in der Nachkriegsgeschichte der Stadt gewesen. Das tragische Unglück habe das Leben vieler Menschen für immer verändert. Auch mit einem Abstand vom zehn Jahren bleibe das Geschehene unbegreiflich. Link zeigte Verständnis dafür, wenn Betroffene und Angehörige wegen der Einstellung des Strafprozesses zu dem Unglück enttäuscht seien. Der Strafprozess am Landgericht Duisburg war Anfang Mai eingestellt worden, weil nach Ansicht der Richter keinem der Angeklagten eine individuelle Schuld nachgewiesen werden konnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 00:00 Uhr