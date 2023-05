1. Mai-Demo in Kreuzberg verläuft ungewöhnlich friedlich

Meldungsarchiv - 02.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Im Stadtteil Kreuzberg ist die traditionelle Demonstration am Abend des 1. Mai ungewöhnlich ruhig geblieben. Die Polizei sprach vom "friedlichsten Mai seit 1987". Anders als in den Vorjahren hätten Demonstranten bis Mitternacht keine Flaschen oder Steine gezielt auf Polizisten geworfen. Auch brennende Barrikaden oder Angriffe mit Pyrotechnik wurden nicht beobachtet. Bis zum frühen Morgen kamen demnach keine nennenswerten Zwischenfälle dazu. Die Polizei meldet neun Festnahmen bei der Demonstration linker und linksextremer Gruppen. An der sogenannten "Revolutionären 1.Mai-Demonstration" hatten laut Polizei rund 12.000 Menschen teilgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2023 06:00 Uhr