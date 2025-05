1. FC Schweinfurt steigt in die dritte Fußball-Liga auf

Zum Fußball: Der 1. FC Schweinfurt ist vorzeitig in die dritte Liga aufgestiegen. In einem hitzigen Mainfrankenderby setzte sich Schweinfurt 2:1 gegen die Würzburger Kickers durch. In der Bundesliga kann der FC Bayern gegen Leipzig heute seinen 34. Meistertitel perfekt machen. Wenn Leverkusen morgen nicht gewinnt, reicht den Bayern sogar ein Unentschieden oder eine Niederlage, um vorzeitig Meister zu werden. Im Freitagabendspiel haben sich Heidenheim und Bochum torlos getrennt. Bochums Abstieg rückt damit immer näher.

