1. FC Nürnberg verpasst Sieg in Paderborn

Gewerkschaften kritisieren neue Corona-Einreiseverordnung

München: Die Gewerkschaft der Polizei in Bayern hat die heute beschlossene allgemeine Corona-Testpflicht für Einreisende kritisiert. GdP-Landeschef Pytlik sagte, eine solche Überwachung könne in der Praxis schlichtweg nicht geleistet werden. Die Polizei ersticke eh schon an ihren vielfältigen täglichen Aufgaben und sei personell schon seit Jahren am Limit. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Hommel. Hommel warnte davor, für mögliche Test-Kontrollen in der Bahn das Zugpersonal einzuspannen. Das Zugpersonal sei keine Maskenpolizei und die Mitarbeiter schon gar keine Corona-Test-Kontrolleure. Der neuen Verordnung zufolge müssen ab übermorgen alle ab 12 Jahren, die nach Deutschland einreisen, über einen negativen Test, einen Genesenen-Nachweis oder einen Nachweis einer vollständigen Impfung verfügen - egal von wo und auf welchem Weg sie kommen. Dies soll deutschlandweit an den Grenzen kontrolliert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2021 21:00 Uhr