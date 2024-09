1. FC Nürnberg verliert in Hannover

Hannover: In der Zweiten Fußball-Bundesliga rutscht der 1. FC Nürnberg weiter in Richtung Abstiegszone. Der Club verlor bei Hannover 96 0:2 und belegt in der Tabelle jetzt Platz 14. Außerdem spielten: Hertha BSC gegen SV Elversberg 1:4 und 1. FC Köln gegen Karlsruher SC 4:4.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 16:00 Uhr