1. FC Nürnberg verliert in Düsseldorf 1:3

Düsseldorf: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg am Abend 1:3 in Düsseldorf verloren. Der Hamburger SV besiegte St. Pauli mit 1:0. Das Team von Trainer Hürzeler hat damit den vorzeitigen Aufstieg verpasst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 21:00 Uhr