1. FC Nürnberg verlegt Stolpersteine für ehemalige Vereinsmitglieder

1. FC Nürnberg hat wieder Stolpersteine verlegt: Der Verein erinnert heute mit den kleinen Gedenktafeln an ein jüdisches Ehepaar. Die beiden zählten zu den 142 Menschen, die am 30. April 1933 von der Mitgliederliste des Clubs gestrichen wurden, weil sie Juden waren. Seit 2022 erinnert der Club an jüdische Mitglieder, die in vorauseilendem Gehorsam vor den Nazis aus dem Verein ausgeschlossen wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 12:00 Uhr