1. FC Nürnberg trennt sich von Trainer Klauß

Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt

Erfurt: Mit einem Gottesdienst im Erfurter Dom sind die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit eingeläutet worden. In seiner Predigt mahnte der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Kramer, zu Gewaltlosigkeit - in Deutschland und Weltweit. Er sagte, der Ruf "keine Gewalt" sei jener Konsens, der durch die friedliche Revolution in das neue Deutschland eingebracht wurde. Und er sei die Grundlage der Demokratie. Auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg leite dieser Slogan, so Kramer - und es gelte die Notwendigkeit, einander zuzuhören. Im Anschluss an den Gottesdienst werden viele Spitzenvertreter aus Politik und Gesellschaft zu einem Festakt in der Oper erwartet. Dabei wollen der Thüringer Ministerpräsident Ramelow sowie Bundestagspräsidentin Bas sprechen. In der Thüringer Altstadt präsentieren sich derweil die 16 Bundesländer bei einem Bürgerfest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2022 11:00 Uhr